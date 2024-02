Darauf haben alle East West-Anleger gewartet!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von East West derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 58,59 USD, während der Aktienkurs bei 73,17 USD liegt, was einer Überperformance von +24,88 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 71,27 USD zeigt mit einer Abweichung von +2,67 Prozent eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte East West in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,22 Prozent, was eine Underperformance von -3,86 Prozent im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von East West um 151426,99 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben im Schnitt ein "Gut"-Rating, basierend auf 4 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 68,43 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung von -6,48 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber East West eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, weshalb East West eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung erhält. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion ebenfalls als "Gut" bewertet.