Darauf haben alle Duke Royalty-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, wobei ein RSI von 100 für die Duke Royalty auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 59 für die Duke Royalty, was als neutral betrachtet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Duke Royalty im letzten Jahr eine Rendite von 1,71 Prozent erzielt, was 7,15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite sogar um 8,43 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Analysten haben der Duke Royalty in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. In den letzten 30 Tagen ergab die Analyse ein ähnliches Bild, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 55 GBP, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 78,86 Prozent führt und somit auch als "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Duke Royalty wird als "Neutral" bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".