Darauf haben alle Drax-Anleger gewartet!

Die technische Analyse der Drax-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 552,01 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 438,1 GBP weist einen Unterschied von -20,64 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 431,23 GBP, was einer geringfügigen Steigerung von +1,59 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Drax einen aktuellen Wert von 9 auf. Der Branchendurchschnitt für Unternehmen im Bereich "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt hingegen 897, was darauf hindeutet, dass Drax unterbewertet ist. In dieser Kategorie erhält die Aktie somit eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse der Analystenbewertungen zeigt, dass von insgesamt 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie beträgt ebenfalls "Gut", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 912,5 GBP und einem Aufwärtspotenzial von 108,29 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Drax niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Mit einer Differenz von 1,16 Prozentpunkten wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.