Darauf haben alle Dowa Holdings-Anleger gewartet!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei der Bewertung der Dowa-Aktie wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Dowa aktuell bei 4447,55 JPY verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 5152 JPY aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +15,84 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 4942,64 JPY angenommen, was einer Differenz von +4,24 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Basierend auf beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Negative Diskussionen wurden an einem Tag aufgezeichnet, während an insgesamt 12 Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen bezüglich des Unternehmens Dowa diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dowa-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist hingegen weder überkauft noch -verkauft auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ein "Gut"-Rating für die Dowa-Aktie.