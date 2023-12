Darauf haben alle Dover-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Dover":

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Dover war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus einer Diskussion in sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es fünf positive und vier negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Dover daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung zeigt. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Dover von der Redaktion im Hinblick auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse Beachtung findet, ist der Relative Strength-Index (RSI). Dieser bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Dover führt bei einem Niveau von 0,5 zur Einstufung "Gut". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 12,6 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Gut"-Niveau.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Dover aktuell ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 1 auf, was einer negativen Differenz von -15,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In einem Branchenvergleich erzielte Dover in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 13,82 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,66 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor lag die Performance von Dover um 23,36 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Dover in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.