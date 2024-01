Darauf haben alle Domino's Pizza-Anleger gewartet!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Medien bezüglich Domino's Pizza ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Nur an einem Tag dominierte negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Domino's Pizza insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine positive Bewertung der Aktie. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine gute langfristige Stimmungslage hin. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Domino's Pizza weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus Analystenberichten geht hervor, dass die langfristige Meinung über die Domino's Pizza-Aktie positiv ist, mit 13 positiven, 8 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Die jüngsten Berichte der Analysten bestätigen diese Einschätzung, und das Kursziel wird auf 399,59 USD festgelegt. Dies entspricht einer erwarteten Performance von -2,96 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 411,8 USD. Insgesamt erhält die Aktie von Domino's Pizza von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Domino's Pizza eine Rendite von 1,33 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".