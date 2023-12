Darauf haben alle Deutz AG-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Deutz AG wird der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 26,4 Punkten, was darauf hinweist, dass die Deutz AG-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 35,61, was bedeutet, dass die Deutz AG neutral eingestuft wird. Somit erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Deutz AG derzeit eine Rendite von 3,85 % auf, was nur geringfügig höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,23 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann die Deutz AG über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und wird auch hier als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird die Deutz AG in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da der Kurs der Aktie um -5 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Betrachtet man die vergangenen 50 Tage, zeigt sich, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen ist. Insgesamt erhält die Deutz AG in diesem Bereich daher das Rating "Gut".