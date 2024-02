Darauf haben alle Dave, Buster's Entertainment-Anleger gewartet!

Dave & Buster's Entertainment schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,74 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 18,14, was 63 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 49 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 33,26 Prozent, was 42,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -9,13 Prozent. Dave & Buster's Entertainment übertrifft diesen Wert um 42,39 Prozent und wird daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 60 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.