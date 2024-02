Darauf haben alle Datadog A-Anleger gewartet!

Die Datadog-Aktie wurde von insgesamt 17 Analysten bewertet, wobei 13 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies entspricht im Durchschnitt einer positiven Bewertung des Wertpapiers. Im letzten Monat gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was auf eine kurzfristig positive Gesamteinschätzung hindeutet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 105,71 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -19,82 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (131,84 USD) fallen könnte. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, mit nur vier Tagen, an denen positive Themen überwogen. Die Anleger diskutierten verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Datadog, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch überwiegend Kaufsignale in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Datadog-Aktie derzeit positiv ist, da der GD200 bei 102,94 USD liegt und der aktuelle Kurs der Aktie (131,84 USD) um +28,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 123,72 USD deutet auf eine positive Entwicklung hin, mit einer Abweichung von +6,56 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher technisch als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Daher wird die Datadog-Aktie auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.