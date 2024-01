Darauf haben alle DRDGold-Anleger gewartet!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Drdgold im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich ebenfalls mit den positiven Themen rund um Drdgold, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 8,92 EUR für den Schlusskurs der Drdgold-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,65 EUR, was einer Abweichung von -25,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (7,59 EUR) liegt mit einer Abweichung von -12,38 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Drdgold bei einem Wert von 10, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 97,51) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Drdgold damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten wurden registriert, und auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher. Insgesamt erhält Drdgold daher für diese Stufe ein "Gut" in der Bewertung.