Darauf haben alle Cropenergies-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Cropenergies bei 19,05, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cropenergies aktuell 15,24 und liegt somit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 25. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie von Cropenergies im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,8 Prozent erzielt, was 32,26 Prozent unter dem Durchschnitt (35,06 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cropenergies von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.