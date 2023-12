Darauf haben alle Continental-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Continental-Aktie wird in einer technischen Analyse genauer unter die Lupe genommen. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt derzeit 67,47 EUR, während der aktuelle Kurs bei 72,54 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +7,51 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 bei 66,27 EUR, was einer Distanz von +9,46 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich einer Aktie beeinflussen. Im Falle von Continental wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Continental 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" (durchschnittliches KGV von 21) auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Einschätzung von "Gut" von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende liegt Continental mit einer Dividendenrendite von 2,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (3,84 %) niedriger. Die Differenz von 1,42 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.