Darauf haben alle Compass ADR-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und gibt Anzeichen für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Compass-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 27. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 48,79, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Insgesamt erhält die Compass-Aktie basierend auf dem RSI eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung für Compass abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den letzten 30 Tagen gab es 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie liegt bei 2180 GBP, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Compass-Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Netz hat die Compass-Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Compass-Aktie daher als "Gut"-Wert bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Compass-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im langfristigen Durchschnittsbereich als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was auf einen stabilen Trend hindeutet. Insgesamt erhält die Compass-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Sollten Compass ADR Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Compass ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Compass ADR-Analyse.

Compass ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...