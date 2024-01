Darauf haben alle Commonwealth Bank Of Australia-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Commonwealth Bank":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild in der Internetgemeinschaft eine Rolle. Bei der Aktie der Commonwealth Bank of Australia haben wir die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg untersucht. Die Diskussionsintensität war dabei sehr hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch kaum vorhanden, weshalb wir diese mit "Neutral" bewerten.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet ebenfalls wichtige Einblicke. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 45 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 27,08, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Commonwealth Bank of Australia derzeit eine Rendite von 5,69 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 9,49 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Commonwealth Bank of Australia in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,52 %, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -0,71 % gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +15,22 % im Branchenvergleich. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

