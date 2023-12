Darauf haben alle Colabor-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die Stimmung der Anleger bei Colabor in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen. In diesem Zeitraum wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende weist Colabor derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln") von 1,84 % als schlecht eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigten in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Colabor. Die Redaktion bewertet die Aktie daher ebenfalls als neutral. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Colabor unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Colabor-Aktie insgesamt neutral einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 28,57, was eine gute Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 58,14 für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.