Darauf haben alle Cogeco Communications-Anleger gewartet!

Die Bewertung von Cogeco Communications durch Analysten hat sich in den letzten 12 Monaten verändert. In dieser Zeit wurde der Titel von institutioneller Seite aus 3 Mal als "Gut", 6 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig gesehen erhält das Unternehmen daher das Rating "Neutral". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Einschätzung von 1 Mal "Gut", 4 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" führten. Auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Die Analysten beschäftigten sich auch mit dem aktuellen Kurs von 61,38 CAD und erwarten eine Entwicklung von 17,51 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 72,13 CAD ergibt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv eingeschätzt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer höheren Aufmerksamkeit führt. Zusammengefasst wird die Entwicklung des Stimmungsbildes und die Stärke der Diskussion mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Cogeco Communications-Aktie unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -1,56 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.