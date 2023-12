Darauf haben alle Cocrystal Pharma-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Electra Battery Materials":

Die Analystenmeinung zur Cocrystal Pharma ist insgesamt positiv. In den letzten 12 Monaten haben 1 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben, während 0 neutral und 0 negativ bewertet haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 35 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 1888,64 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cocrystal Pharma bei 1,76 USD liegt, was einer Entfernung von -20,72 Prozent vom GD200 (2,22 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 1,75 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, sollten sowohl der GD50 als auch der GD200 berücksichtigt werden.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Cocrystal Pharma ist positiv. Sowohl die Kommentare in den sozialen Medien als auch die Themen der Diskussionen sind mehrheitlich positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen wurde ein Anstieg positiver Kommentare über Cocrystal Pharma in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Marktteilnehmer positiv gestimmt sind, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.