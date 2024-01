Darauf haben alle Coca-Cola-Anleger gewartet!

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung rund um Coca-Cola wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Social Media war die Stimmung gegenüber Coca-Cola in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab zehn positive und vier negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Coca-Cola daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Coca-Cola-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 20,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Coca-Cola überverkauft ist. In beiden Fällen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Coca-Cola mit einer Rendite von 47,52 Prozent deutlich darüber. Auch im Branchenvergleich der "Getränke"-Branche schneidet Coca-Cola mit einer Rendite von 59,24 Prozent gut ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

