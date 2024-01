Darauf haben alle Clearcure-Anleger gewartet!

Die Clear Secure-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Clear Secure. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (33,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 65,12 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Clear Secure eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Clear Secure aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 78,61 überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung damit das Rating "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls positiv. Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Clear Secure aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clear Secure-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,22 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (20,44 USD) liegt deutlich darunter, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein anderer Wert (20,01 USD), und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Clear Secure-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.