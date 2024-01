Darauf haben alle Citizens Services-Anleger gewartet!

Die Dividendenrendite der Aktie von Citizens Services liegt aktuell bei 3,61 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 135,21 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Citizens Services bei 64,33 USD liegt, was einer Entfernung von -3,35 Prozent vom GD200 (66,56 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 57,33 USD, was einem Abstand von +12,21 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Citizens Services-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass Citizens Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,44 Prozent erzielte. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt einen Anstieg um 1,89 Prozent, was zu einer Underperformance von -14,33 Prozent für Citizens Services führt. Im Sektorvergleich liegt die mittlere Rendite des "Finanzen"-Sektors bei 11,15 Prozent, wobei Citizens Services 23,59 Prozent darunter liegt. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens Services bei 10,83 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 15 liegt. Dies bedeutet einen Abstand von 30 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.