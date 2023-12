Darauf haben alle China Shipbuilding Industry Power-Anleger gewartet!

Das Internet spielt eine große Rolle bei der Beeinflussung von Stimmungen und Diskussionen über Aktien, insbesondere in den sozialen Medien. Für China Shipbuilding Industry Power ergab eine Analyse eine mittlere Diskussionsaktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,72 Prozent erzielt, was 7,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie sowohl in einem langfristigen als auch in einem kurzfristigen Kontext als neutral eingestuft wird. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 18,65 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 18,09 CNH liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Shipbuilding Industry Power liegt bei 20,87, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,76, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis des RSI mit "Gut" bewertet.