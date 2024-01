Darauf haben alle China BlueChemicalADR-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für China Bluechemical auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,11 Punkte, was darauf hindeutet, dass China Bluechemical derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,3, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs hat sich dieser auf 1,9 HKD belaufen, während der Aktienkurs 1,97 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,68 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 1,86 HKD, was einer Distanz von +5,91 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt erhält China Bluechemical daher die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat China Bluechemical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,93 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 4,92 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,01 Prozent im Branchenvergleich für China Bluechemical. Der "Materialien"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 4,92 Prozent im letzten Jahr, und China Bluechemical lag 13,01 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend liegt die Dividendenrendite von China Bluechemical bei 10,65 Prozent, was 4,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.