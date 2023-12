Darauf haben alle Chewy Inc-Anleger gewartet!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare zu Chewy in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Chewy wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Wenn wir uns die trendfolgenden Indikatoren ansehen, können wir feststellen, dass die langfristige Bewertung der Chewy-Aktie "Schlecht" ist, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating für die kurzfristige Bewertung führt. Insgesamt erhält Chewy also aufgrund der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chewy-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Chewy.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben, dass die Chewy-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 41,4 USD, was auf ein Aufwärtspotential von 67,54 Prozent hindeutet. Unterm Strich erhält Chewy somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.