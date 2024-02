Darauf haben alle Century Sunshine-Anleger gewartet!

In den letzten 12 Monaten erreichte der Aktienkurs von Century Sunshine eine Performance von -54,55 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -9,63 Prozent, was einer Underperformance von -44,92 Prozent für Century Sunshine entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,63 Prozent im letzten Jahr, und Century Sunshine lag 44,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Century Sunshine war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Century Sunshine-Aktie beträgt aktuell 0, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating, da auch hier die Aktie überverkauft ist (Wert: 0). Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Century Sunshine damit ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Century Sunshine derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,01 HKD, wobei der Kurs der Aktie (0,011 HKD) um +10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 HKD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Insgesamt erhält die Century Sunshine somit das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.