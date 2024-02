Darauf haben alle Carlsberg A/S-Anleger gewartet!

Investoren: Die Bewertung von Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vornehmen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie Stimmungen. Unsere Analysten haben Carlsberg auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Carlsberg in den sozialen Medien diskutiert. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Carlsberg in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Deshalb erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Carlsberg wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Carlsberg beträgt derzeit 16,82, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher wird für dieses Signal eine "Gute" Einstufung vorgenommen. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert insgesamt eine "Gute" Einstufung für den RSI.

Technische Analyse: Der Kurs von Carlsberg liegt derzeit bei 935,8 DKK und ist damit um +7,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -1,96 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.