Darauf haben alle Canadian Natural-Anleger gewartet!

Der Kurs der Aktie Canadian Natural steht am 22.08.2022, 09:29 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 72.39 CAD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Wie Canadian Natural derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für Canadian Natural liegen aus den letzten zwölf Monaten 12 Buy, 5 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 76,73 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (72,39 CAD) könnte die Aktie damit um 6 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Canadian Natural-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Canadian Natural erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 119,48 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 16,01 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +103,47 Prozent im Branchenvergleich für Canadian Natural bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,01 Prozent im letzten Jahr. Canadian Natural lag 103,47 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Canadian Natural aktuell 3,86. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Canadian Natural bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.