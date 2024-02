Darauf haben alle Calima Energy-Anleger gewartet!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Calima Energy nun bei 0,09 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst 0,1175 AUD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +30,56 Prozent zum GD200 bewertet wird und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,09 AUD, was ebenfalls einem Abstand von +30,56 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" bewertet wird. Somit erhält die Calima Energy-Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Calima Energy gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Calima Energy beträgt derzeit 20 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit als "Gut" bewertet wird. Auf der anderen Seite ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Calima Energy-Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Calima Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,24 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die Calima Energy-Aktie, mit positiven Bewertungen in einigen Bereichen, aber auch negativen Bewertungen in anderen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.