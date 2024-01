Darauf haben alle C-Rad AB-Anleger gewartet!

Die Stimmung und der Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität liefert folgendes Bild: Im vergangenen Monat hat sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verschlechtert. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Schlecht". Wenn wir uns die Intensität der Diskussionen des letzten Monats ansehen, können wir erkennen, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung findet. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und geriet aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Somit erhält die C-rad-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die C-rad derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 32,3 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (42 SEK) um +30,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 38,2 SEK. Dies entspricht einer Abweichung des Aktienkurses von +9,95 Prozent. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Gut".

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei C-rad in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigt sich, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dem Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" verleiht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand dieses RSI hat die C-rad aktuell einen Wert von 58,89, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 42. Dies deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".