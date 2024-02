Darauf haben alle CRH-Anleger gewartet!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Crh. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 4 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Crh herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 20,14 Punkten, was auf einen überverkauften Zustand hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 22,19 an, dass Crh überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den aktuellen Kurs von 6224 GBP und die Abstände zu den gleitenden Durchschnitten GD200 und GD50 ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Signal in der charttechnischen Bewertung. Der Kurs liegt mit +31,9 Prozent deutlich über dem GD200 und mit +12,39 Prozent über dem GD50.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung des Sentiments und des Buzz.

Insgesamt erhält die Aktie von Crh in den verschiedenen Analysen überwiegend positive Bewertungen, was auf ein stabiles und positives Anleger-Sentiment hindeutet.