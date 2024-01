Darauf haben alle CRH ADR-Anleger gewartet!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Crh wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung wird die Crh-Aktie derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen jedoch keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (5102 GBP) ergibt ein Abwärtspotenzial von -5,73 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Crh daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4504,15 GBP, was einer Abweichung von +20,16 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (5412 GBP) entspricht. Auf dieser Basis erhält Crh eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5140,12 GBP, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+5,29 Prozent Abweichung) liegt. Daher wird die Crh-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Crh auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen im Zusammenhang mit Crh in den vergangenen ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt sechs berechnete Signale (6 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Crh hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.