Darauf haben alle CMS Energy-Anleger gewartet!

Cms Energy, ein Unternehmen aus dem Markt "Multi-Hilfsprogramme", notiert aktuell (Stand 16:43 Uhr) mit 61.04 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unser Analystenteam hat Cms Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Cms Energy weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,36 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Multi-Dienstprogramme") von 3,88 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,52 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: Für Cms Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 66,29 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (61,04 USD) könnte die Aktie damit um 8,59 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Cms Energy-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Cms Energy. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Cms Energy daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Cms Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.