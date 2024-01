Darauf haben alle CIE Generale D'Optique Essilor-Anleger gewartet!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Überwiegend wurden an acht Tagen positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Essilorluxottica. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Fundamentaldaten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica derzeit bei 57. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" liegt das KGV im Durchschnitt bei 0. Damit ist Essilorluxottica aus fundamentaler Sicht weder über- noch unterbewertet, und die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,26 Prozent erzielt. Das bedeutet, dass Essilorluxottica im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 71,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent, wobei Essilorluxottica aktuell um 71,26 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) als Mittel der technischen Analyse zur Einschätzung von überkauften oder überverkauften Titeln, ergibt sich folgendes Bild für Essilorluxottica: Der 7-Tage-RSI liegt bei 25,41 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,35 und zeigt somit an, dass Essilorluxottica weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Essilorluxottica in dieser Analyse mit einem "Gut" bewertet.