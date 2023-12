Darauf haben alle CES Energy-Anleger gewartet!

In den letzten zwölf Monaten hat Ces Energy von Analysten insgesamt 7 positive Bewertungen erhalten, während keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorliegen. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut". Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie positiv bewertet, da 1 Analyst sie als gut einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 4,78 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3,52 CAD einem potenziellen Anstieg um 35,75 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Bewertungen erhält Ces Energy insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat Ces Energy in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 27,37 Prozent erzielt. Im Durchschnitt verzeichneten Unternehmen dieser Branche einen Rückgang um -2,81 Prozent, was einer Outperformance von +30,18 Prozent für Ces Energy entspricht. Auch im gesamten "Energie"-Sektor übertrifft Ces Energy mit einer Überperformance von 30,18 Prozent den Durchschnittswert von -2,81 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für Ces Energy in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Ces Energy eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls eine negative Entwicklung erfahren, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ces Energy liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält Ces Energy also positive Bewertungen von Analysten in Bezug auf ihre Performance und das Kurspotenzial, während das Sentiment und der RSI auf eine neutrale bzw. negative Bewertung hindeuten.