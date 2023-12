Darauf haben alle Bumble-Anleger gewartet!

In den letzten zwölf Monaten haben 12 Analystenbewertungen die Bumble-Aktie bewertet. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Bumble-Aktie. Aktuelle Berichte zeigen, dass die Analysten im Durchschnitt zu derselben Beurteilung kommen. Das Rating für das Bumble-Wertpapier aus dem letzten Monat ist daher ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,94 USD festgelegt. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 57,89 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 15,16 USD. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung für die Bumble-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 17,37 liegt. Daher erhält die Bumble-Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bumble-Aktie daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität im Netz über die Aktie von Bumble war in den vergangenen Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für Bumble eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Auf dieser Basis erhält Bumble von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.