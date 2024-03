Darauf haben alle British American Tobacco-Anleger gewartet!

Die Dividendenrendite von British American Tobacco liegt aktuell bei 9,9 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite bezieht sich auf das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und ist eine sich dynamisch verändernde Kennzahl, die börsentäglichen Schwankungen unterliegt. Im Vergleich zur gesamten "Tabak"-Branche, die eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent aufweist, ergibt sich eine Differenz von +6,1 Prozent zur British American Tobacco-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von British American Tobacco beträgt aktuell 6 und liegt damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält British American Tobacco in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In technischer Hinsicht ist die British American Tobacco-Aktie derzeit -2,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich eine Distanz von -8,22 Prozent zum gleitenden Durchschnitt, was zu einer eher negativen Einschätzung führt. Somit wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber British American Tobacco eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält British American Tobacco daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung wies. Aufgrund der Häufung von Kaufsignalen erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält British American Tobacco von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.