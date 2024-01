Darauf haben alle Bright Smart-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er basiert auf dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) normiert. Für Bright Smart Securities & Commodities liegt der RSI bei 21,43, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 47,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Bright Smart Securities & Commodities derzeit 33, was einer positiven Differenz von +27,2 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Bright Smart Securities & Commodities weist mit einem Wert von 3,38 einen deutlich günstigeren KGV-Wert als der Branchendurchschnitt von 22,52 auf, was einer Unterbewertung von 85 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird das Unternehmen als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher erhält Bright Smart Securities & Commodities in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen daher insgesamt ein "Neutral" für diese Stufe.