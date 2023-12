Darauf haben alle Brickworks-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normalisiert es auf eine Skala von 0 bis 100. Der Brickworks-RSI liegt bei 19,36, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 38,01, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Brickworks war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung zu Brickworks in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Brickworks-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,44 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 27,44 AUD lag, was einer Abweichung von +7,86 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Brickworks-Aktie somit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.