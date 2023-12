Darauf haben alle Bossard-Anleger gewartet!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. In Bezug auf die Bossard-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 34,18 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt die RSI-Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating für Bossard.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien liefern. In Bezug auf Bossard wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einem "Gut"-Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Bossard-Aktie mit einem Kurs von 220,5 CHF aktuell +11,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird ebenfalls eine Einstufung von "Gut" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +7 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Bossard liegt derzeit bei 2,99 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,03 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.