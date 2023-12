Darauf haben alle Blue Energy-Anleger gewartet!

Das Anleger-Sentiment für Blue Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Stimmung positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um herauszufinden, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Blue Energy-Aktie beträgt derzeit 0,03 AUD, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts erhält Blue Energy eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+45 Prozent). Somit erhält die Blue Energy-Aktie auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Blue Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Blue Energy über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass Blue Energy derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt zeigt sich also ein überwiegend positives Anleger-Sentiment und positive Bewertungen auf Basis der technischen Analyse und des Relative Strength Index für Blue Energy.