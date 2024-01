Darauf haben alle Berkshire Hathaway-Anleger gewartet!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an sechs Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Berkshire Hathaway gesprochen. Als Folge davon wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Grundlage großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Es gab 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Berkshire Hathaway im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,37 Prozent erzielt und liegt damit 10,85 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,48 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 19,05 Prozent, wobei Berkshire Hathaway aktuell 19,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI hat Berkshire Hathaway aktuell einen Wert von 47,65, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Berkshire Hathaway hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Berkshire Hathaway wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Berkshire Hathaway kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Berkshire Hathaway jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Berkshire Hathaway-Analyse.

Berkshire Hathaway: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...