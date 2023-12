Darauf haben alle Bank of Jiujiang-Anleger gewartet!

Die Bank Of Jiujiang weist eine Dividendenrendite von 1,66 Prozent auf, was 5,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite von 7 Prozent in der Branche "Handelsbanken" wird die Aktie daher als unrentabel eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Jiujiang liegt bei 1,61 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich ebenfalls auf 1,61, was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 12,09, was 117 Prozent höher ist als der Durchschnittswert in der Branche von 5. Daher wird die Aktie auf Basis des KGV als überbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Bank Of Jiujiang diskutiert wurde. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine herausragenden Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Demnach erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.