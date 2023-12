Darauf haben alle Bank Of America - 4.125% Prf Perpetual Usd 25 - 1/1,000th Intr Pp-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America Corp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank of America liegt derzeit bei 8, was bedeutet, dass die Börse 8,42 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 47 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten haben 13 Analystenbewertungen für die Bank of America-Aktie stattgefunden, wovon 9 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 36,69 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 14,52 Prozent darstellt. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 32,04 USD resultiert daraus eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist die Dividendenrendite der Bank of America mit 3,48 % eine Differenz von 134,68 Prozentpunkten auf, was niedriger ist und daher zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bank of America liegt bei 22,77, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 25 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bank of America somit als "Gut" eingestuft.