Darauf haben alle Balchem-Anleger gewartet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Balchem liegt derzeit bei 44, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 95,79 für die Chemikalienbranche deutlich darunter liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und erhält daher eine Bewertung von "Gut" auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" ergibt sich eine Rendite von 15,99 Prozent für Balchem, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der Chemikalienbranche lag in den letzten 12 Monaten bei 55,68 Prozent, was Balchem mit 39,69 Prozent ebenfalls deutlich unterbietet. Basierend auf der Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie daher ein Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und geben der Balchem-Aktie die Einschätzung "Gut", mit 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenbewertungen aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 165 USD, was auf eine erwartete Performance von 16,7 Prozent hindeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Balchem zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Basierend darauf erhält Balchem in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Balchem sowohl fundamentale als auch analytische Bewertungen von "Gut" erhält, während das Sentiment neutral ist.