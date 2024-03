Darauf haben alle BQE Water-Anleger gewartet!

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz bei Bqe Water in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl die Performance als auch der Aktienkurs von Bqe Water zeigen eine positive Entwicklung. Die Aktie erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,33 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt nur um 6,26 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Outperformance von +12,08 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Bqe Water mit 17,93 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0,4 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält Bqe Water in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Bqe Water ein aktuelles KGV von 21,07 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,71 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis. Allerdings zeigt sich bei der Dividendenrendite von Bqe Water ein negativer Trend, da sie derzeit bei 0 Prozent liegt, während der Branchendurchschnitt bei 2,11 Prozent liegt. Aufgrund dieses Unterschieds erhält die Bqe Water-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

