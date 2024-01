Darauf haben alle Aviva - 8.375% Prf Perpetual Gbp 1-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir haben den RSI von Aviva anhand des kurzfristigeren 7-Tage-RSI und des etwas längerfristigen 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 31,79 Punkten, was bedeutet, dass die Aviva-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, weist einen Wert von 36,73 auf, was bedeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Aviva daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde Aviva von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 4 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale gefunden, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.

Die charttechnische Entwicklung der Aviva-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 434,7 GBP deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 403,18 GBP liegt (+7,82 Prozent). Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Gut". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs von 416,76 GBP nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,3 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aviva-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Aviva lässt sich feststellen, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Aviva bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".