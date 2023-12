Darauf haben alle Aumann-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Aumann hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 37,22 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 5,96 Prozent, und Aumann übertrifft diesen Wert um 36,53 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aumann besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aumann-Aktie für die letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 15,1 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 18,74 EUR lag, was einer Abweichung von +24,11 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,56 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+20,44 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei Aumann bei 23,91 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 29,91 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Aumann-Aktie aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Rendite, des positiven Anleger-Sentiments und der guten charttechnischen Bewertung als "Gut" eingestuft.

