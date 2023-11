Darauf haben alle Astral ResourcesL-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Die Bewertung von Astral Nl basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was darauf hinweist, dass die Astral Nl-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 54,84, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt erhält Astral Nl daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv für Astral Nl. Anleger diskutierten überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Astral Nl bei 0,07 AUD eingestuft, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,078 AUD, was einem Abstand von +11,43 Prozent zur GD200 entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,08 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Astral Nl wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.