Darauf haben alle Asgn-Anleger gewartet!

Die Aktie von Asgn weist im Vergleich zum Durchschnitt der Branche für professionelle Dienstleistungen eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt dazu, dass die Einstufung als "Schlecht" erfolgt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 19, was bedeutet, dass die Börse 19,63 Euro für jeden Euro Gewinn von Asgn zahlt. Dies ist 68 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche. In der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen" beträgt der durchschnittliche Wert aktuell 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Asgn veröffentlicht. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über Asgn diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Asgn beträgt 48,01, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 33, was ebenfalls als neutrales Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".