Darauf haben alle Arkema ADR-Anleger gewartet!

Das französische Chemieunternehmen Arkema wird derzeit auf der Grundlage verschiedener Bewertungskriterien analysiert. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 8,15 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf Basis dieser Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Arkema-Aktie derzeit mit einem Wert von 17,39 als überverkauft gilt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für dieses Signal. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit auch hier eine Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich konnte Arkema in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,99 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +31,99 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsrendite der Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Arkema um 31,99 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Arkema-Aktie aufgetreten sind. Die Anlegerstimmung wird daher von der Redaktion als "Gut" angemessen bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale fundamentale Einschätzung aufgrund des KGVs, während die technische Analyse und der Branchenvergleich auf eine positive Entwicklung der Aktie hindeuten. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als positiv bewertet.