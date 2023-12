Darauf haben alle Arbor Realty-Anleger gewartet!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Arbor Realty Trust Inc ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Laut dem Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien war die Kommunikation an 12 Tagen hauptsächlich positiv und an nur zwei Tagen überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht wird die Aktie positiv bewertet, da der Aktienkurs mit 16,09 USD deutlich über der 200-Tage-Linie (GD200) von 13,79 USD liegt, was einem Abstand von +16,68 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 13,6 USD weist die Aktie eine positive Differenz von +18,31 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Arbor Realty Trust Inc liegt bei 36,7, was als neutral betrachtet wird, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 28 eine überverkaufte Situation an, was wiederum positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Arbor Realty Trust Inc abgegeben, mit 3-mal "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht". Langfristig wird der Titel somit positiv bewertet. Für den aktuellen Kurs von 16,09 USD erwarten die Analysten eine moderate Entwicklung von 1,51 Prozent und ein mittleres Kursziel von 16,33 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auch von institutionellen Analysten positiv bewertet.

